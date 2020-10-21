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21.10.2020 - 13:01 | | DHA

Samsun'da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra bulundu

Samsun'da, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sıla A., (16) polis ekiplerince 4 gün sonra bir evde bulundu. Kendi rızasıyla evden ayrıldığını söyleyen Sıla, ailesine teslim edildi.

Samsun'da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra bulundu

Kentte 4 gün önce ayrıldığı evine dönmeyen Sıla A. için ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. Sıla A.'nın fotoğrafları da sosyal medyada paylaşılırken, bulunması için çağrılar yapıldı. 

Samsun Atakum ilçesinde bir eve gitmiş olabileceği değerlendirilen Sıla A.'yı bulmak için harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'ndeki adrese gitti. Evde bulunan Sıla A., polise verdiği ifadesinde, kendi rızasıyla evden ayrıldığını ve kaybolmadığını söyledi. Sıla A., işlemlerinin ardından İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi. 

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