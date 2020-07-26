Samsun'da Kıbrıs şehitlerinin aileleri ziyaret edildi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, ilk olarak 21 Temmuz 1974'te şehit düşen Sebahattin Yılmaz'ın kız kardeşi Selver Canaz ile ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette şehitler için dua edildi.

Başkan Özdemir ve beraberindekiler daha sonra 24 Temmuz 1974'te şehit düşen Ali Rıza Karaoğlan'ın Ilıca Mahallesi'nde yaşayan annesi Hatice Karaoğlan'ı ziyaret etti.

Şehit aileleri ile sohbet eden Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Evlatlarını, kardeşlerini Kıbrıs'ta Türk toprağına emanet eden şehit ailelerimizin her zaman yanında ve emrindeyiz. Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünü kutluyorum. Tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, halen hayatta bulunan gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum." dedi.

Ziyaretlerde şehit ailelerine bayrak hediye edildi.

Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, harekatta 70 Havzalı askerin görev yaptığını 2 şehit verildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"İlk Havzalı şehidimizi harekatın ikinci günü 21 Temmuz'da verdik. Yanık Çamlık mevkisinde yapılan temizleme harekatında Komando Er Sebahattin Yılmaz şehit düştü. Şehidimizin mezarı Lefkoşe Şehitliğinde. İkinci şehidimizi ise harekatın beşinde gününde gerçekleştirilen Girne Kalesi taarruzunda verdik. Piyade Er Ali Rıza Karaoğlan'ın mezarı ise Girne Şehitliğinde. Harekata katılan 68 gazimizden ise 56'sı hayatta. Şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim."