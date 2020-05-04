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04.05.2020 - 12:05 | | DHA

Samsun'da koyun sürüsü, caddeyi kapattı

Samsun'da, gece caddeden sürü halinde geçen koyunlar, görenleri şaşırttı ve gülümsetti. Koyunların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, ilgi odağı oldu.

Samsun'da koyun sürüsü, caddeyi kapattı

Atakum ilçesinin Cağaloğlu Bulvarı'ndan sahur vakti sürü halinde geçen koyunları görenler, şaşkınlık yaşadı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar, caddeyi kaplayan koyunların cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çekip, sosyal medyada paylaştı. Koyun sürüsünün cadde geçişinden görüntüler, ilgi odağı olurken, izleyenleri gülümsetti.

 

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