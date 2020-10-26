26.10.2020 - 16:44 | | DHA
Samsun’da orman yangını! 4 noktadan müdahale edildi
Samsun’un İlkadım ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 4 ayrı noktadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.
İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde öğlen saatlerinde çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, bitişikteki çamla kaplı ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 4 ayrı noktadan müdahaleye başladı. Esentepe Kışlası’na yanaşan alevler nedeniyle askeri birlikte tedbir alındı.
SÖNDÜRÜLDÜ
Samsun'un İlkadım ilçesinde çalılık alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İlkadım Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
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