MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da sokak ortasında cinayet
ABONE OL
31.10.2020 - 11:46 |

Samsun'da sokak ortasında cinayet

Samsun'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan Yalçın Cerrah hayatını kaybetti.

Samsun'da sokak ortasında cinayet

​Olay, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan silah sesi duyan vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Yalçın Cerrah'ın  (27) cansız bedeniyle karşılaştı. Cerrah'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. 

Cerrah'ın, 19 Ağustos'ta Canik ilçesinde Hüsame Anveren'in pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü olayla ilgili tutuklan Ahmet Cerrah'ın akrabası olduğu belirlendi. Polis her iki olayla ilgili bağlantı olup olmadığını araştırıyor. 

Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde kaydettiDiyarbakır’ın Kulp ilçesinde alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan şahsın eşi, çaresizlik içerisinde kocasının darp edilmesini cep telefonuna kaydetti. Darp edilen şahsın çocuğu ise babasına seslenip 'Kavga etmeyin' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisten kaçan kadın sulama kanalında hayatını kaybetti

Polisten kaçan kadın sulama kanalında hayatını kaybetti

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!
Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

MSB'den İzmir depremi açıklaması

MSB'den İzmir depremi açıklaması

Sıradaki Haber