Sanat Dalları Ve Özellikleri Nelerdir? Sanat Çeşitleri Kaça Ayrılır?

Hayal gücünün ve yaratıcılığın farklı tekniklerle dışavurumu üzerinden kısaca sanatı anlatmak mümkündür. Bu konuda birçok farklı meslek üzerinde sanat dalları gelişmiş durumda. Aynı zamanda bunlar akım ile beraber önemli sanatçıları da doğurdu. Bu sanatçılar zaman içerisinde farklı sanat dallarına oluşturdu ve günümüze kadar geniş bir yelpazeye yayıldı.

Sanat Dalları ve Özellikleri Nelerdir?

Geçmişten günümüze kadar tartışılmış olan sanat ne demek hala tartışılmaya devam ediyor. Ancak genel olarak yaratıcılığın ve hayal gücünün kaynaştığı, farklı yöntemler üzerinden dışa vurulduğu bir anlama geldiğini söylemek mümkün. Pek çok yetenekli sanatçı bu konuda önemli eserler bıraktı ve farklı dallar üzerinde etkileyici aklından oluşturdu. Bu akınlar ile beraber sanat dalları farklı özellikler üzerinden ayrıldı.

- Pratik (Endüstriyel) sanatlar (Zanaat)

- Güzel sanatlar,

- Güzel Sanatlar Çağdaş (Modern) sınıflandırma,

Genel olarak bu kategori halinde kendi içinde geniş bir yelpazeye yayılan sanat dalları, günümüzde hala gelişmeye ve değişmeye devam ediyor.

Sanat Çeşitleri Kaça Ayrılır?

Üç ayrı seçenek üzerinden kategori dahilinde ele alınan sanat dalları, kendi içerisinde aynı zamanda belli başlı bazı çeşitlere ayrılmaktadır.

Pratik (Endüstriyel) sanatlar (zanaat): Estetik kaygıdan uzak ve hayatı kolaylaştırmak için ele alınmış olan sanat dalı şeklindedir. Bu doğrultuda duvarcılık, çinicilik, dokumacılık, halıcılık, silah işçiliği, kunduracılık ya da tesbihçilik gibi daha birçok seçenek yer alır.

Güzel sanatlar: Güzellik ve estetik ile beraber zevkin bir araya geldiği sanat dalı olarak da dile getirmek mümkün. Bu konuda pek çok farklı çeşit bulunmalıdır ve her çeşit üzerinde önemli isimler yer alır. Heykel, mimari ve resim güzel sanatların kendi çeşitleri olarak öne çıkıyor. Bu sanat çeşitleri özellikle geçmişten günümüze kadar çok önemli eserleri bırakırken, önemli sanatçıları da günümüze getirmiş durumda.

Güzel Sanatlar çağdaş (modern) sınıflandırma: Sanat dalının niteliği ve tekniğini yansıtan güzel sanatlar çağdaş (modern) sınıflandırma, oldukça geniş bir yelpaze altında çeşitlilik sunuyor. Yüzey sanatları, hacim sanatları, mekan sanatları, dil sanatları, ses sanatları, hareket sanatları ve dramatik sanatlar bu kategori içerisinde yer alır. Aynı zamanda bu sanat çeşitleri sinema ve tiyatro açısından büyük öneme sahiptir.