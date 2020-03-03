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03.03.2020 - 19:41 |

Sanat dünyasının acı kaybı... Kıvanç Uğraşbul yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberine göre; Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatçı olarak görev yapan sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının acı kaybı... Kıvanç Uğraşbul yaşamını yitirdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatçı olarak görev yapan KIvanç Uğraşbul aort anevrizması sebebiyle kaldırıldığı Mersin Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi oyuncu Reha Özcan duyurdu:

En son Bizim Hikaye dizisinde birlikte oynadığım, MSÜ Opera Bölümü mezunu Mersin Operası'nda yıllarca görev yapan Kıvanç Uğraşbul’u kaybettiğimiş olduğumuzu öğrenmenin üzüntüsü içindeyim. Yattığı yer incitmesin...

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