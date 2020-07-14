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14.07.2020 - 14:04 | | AA

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi:

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Koçyiğit'e ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu eşlik etti.

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi:
Saldırıya uğrayan kurye kendini kaskıyla böyle savundu!Son dakika haberine göre Tuzla’da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.
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