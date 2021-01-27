Saniyeler önce park ettiği aracını bu halde buldu

Olay, Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Necdet Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. İlhami Onası, 26 TL 018 plakalı otomobilini, yol kenarındaki ağacın yanına park etti. Onası, aracından indikten saniyeler sonra ise, rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, otomobilin üzerine devrildi.

Araç hurdaya dönerken, şans eseri yara almayan İlhami Onası, “Aracı buraya park ettim ve indim. O sırada rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri kurtulduk" diye konuştu.



Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 10 derece olduğu Eskişehir'de rüzgarın hızı saatte 17 kilometre olarak ölçüldü.



