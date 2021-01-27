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27.01.2021 - 15:50 | | DHA

Saniyeler önce park ettiği aracını bu halde buldu

Eskişehir'de, saniyeler önce park ettiği otomobilinin üzerine ağaç devrildi. Araç sahibi İlhami Onası: “Aracı buraya park ettim ve indim. Bu sırada rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi” dedi.

Saniyeler önce park ettiği aracını bu halde buldu

Olay, Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Necdet Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. İlhami Onası, 26 TL 018 plakalı otomobilini, yol kenarındaki ağacın yanına park etti. Onası, aracından indikten saniyeler sonra ise, rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, otomobilin üzerine devrildi.

Araç hurdaya dönerken, şans eseri yara almayan İlhami Onası, “Aracı buraya park ettim ve indim. O sırada rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri kurtulduk" diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 10 derece olduğu Eskişehir'de rüzgarın hızı saatte 17 kilometre olarak ölçüldü.

Saniyeler önce park ettiği aracını bu halde buldu

Saniyeler önce park ettiği aracını bu halde buldu

Saniyeler önce park ettiği aracını bu halde buldu

Binadan kopan beton parçaları otomobili bu hale getirdi!İzmir’de etkili olan fırtınada 2 katlı binadan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu. Otomobilin sahibi, "Bina sahibinden şikayetçi olacağım. Beton parçaları, birinin üzerine düşseydi ölümüne de neden olabilirdi" dedi.
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