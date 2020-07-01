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01.07.2020 - 01:06 | | AA

Şanlıurfa'da 60 eve corona virüs karantinası

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 60 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 60 eve corona virüs karantinası

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 13, Haliliye'de 14, Karaköprü'de 16, Suruç'ta 3, Viranşehir'de 9, Bozova ve Siverek ilçelerinde 1'er adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentte 40 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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