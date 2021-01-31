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31.01.2021 - 11:22 | | İHA

Şanlıurfa’da depremlerden sonra ilk kez obruk oluştu!

Şanlıurfa’da 22 Ocak'ta meydana gelen küçük çaplı 5 ayrı depremden sonra oluşan obruk korkuya neden oldu. 10 metre derinliğinde, 1 metre genişliğinde ilk defa oluşan obruk hem şaşkınlığa hem de korkuya neden oldu.

Şanlıurfa’da depremlerden sonra ilk kez obruk oluştu!

Bozova ilçesine bağlı kırsal Baltaş Mahallesi'nde önceki gün tarlasına giden Bakır Durmaz, bir çukur fark etti. Çukuru inceleyen Durmaz, çok derin olduğunu görünce yetkililere haber verdi. Kaymakamlık bünyesinde görev yapan mühendisler, bölgeye giderek inceleme yaptı.

Yapılan incelemede obruğun en az 10 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde olduğu belirlendi. İlçede ilk defa oluşan obruk hem şaşkınlığa hem de korkuya neden oldu.

Şanlıurfa’da depremlerden sonra ilk kez obruk oluştu

Şanlıurfa’da 22 Ocak'ta meydana gelen ve büyüklükleri 1.6 ile 2.7 arasında değişen küçük çaplı 5 deprem sonrası oluştuğu tahmin edilen obruğun kesin oluşma nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

 

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