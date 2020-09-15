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15.09.2020 - 14:44 | | İHA

Şanlıurfa’da facianın eşiğinden dönüldü!

Şanlıurfa'da aynı yönde seyreden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet köprüde asılı kaldı. Korkutan kazada bir sürücü yaralandı.

Şanlıurfa’da facianın eşiğinden dönüldü!

Edinilen bilgiye göre kaza, Kaza Haliliye ilçesindeki Yeşildirek köprülü kavşağının üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüleri belirlenemeyen aynı yönde seyreden kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak köprüde asılı kaldı. Korkutan kaza sonrası olay yerine giden polis, bölgede güvenlik önlemi alarak köprü altından geçen yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çekici ile kamyonetti çekmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada bir sürücü yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırıAntalya’da 3 Rus kadın turist, otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikayetçi olunca 3 turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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