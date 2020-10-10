Olay, dÃ¼n akÅŸam Hilvan ilÃ§esine baÄŸlÄ± BaÅŸveren Mahallesiâ€™nde dÃ¼zenlenen kÄ±na gecesinde yaÅŸandÄ±. KÄ±na gecesine katÄ±lan A.Ä°.'nin art arda havaya ateÅŸlediÄŸi tabancadan Ã§Ä±kan mermilerden biri, davetlilerdenÂ Adnan Ä°mamoÄŸlu'nunÂ (25) gÃ¶ÄŸsÃ¼ne isabet etti. Kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lan Ä°mamoÄŸlu, ihbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndanÂ Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Tedaviye alÄ±nan Ä°mamoÄŸlu, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Adnan Ä°mamoÄŸluâ€™nun cenazesi otopsinin ardÄ±ndan defnedilmek Ã¼zere yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi.



Jandarma ekipleri ise tabancayÄ± ateÅŸleyen A.Ä°.â€™yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.



