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31.03.2020 - 10:42 | | DHA

Şanlıurfa’da rahatsızlanan kadın, korona şüphesiyle tedaviye alındı

Şanlıurfa'da, evinde fenalaşan kadın, corona virüs şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Şanlıurfa’da rahatsızlanan kadın, korona şüphesiyle tedaviye alındı

Topdağı Mahallesi'nde yaşayan genç bir kadın, corona virüs olabileceğinden şüphelenip, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese giden özel kıyafetli sağlık ekipleri yaptıkları kontrol sonrası kadını corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırdı ve gözlem altına alındı. İsmi açıklanmayan kadının alındığı ev ve çevresi ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

 

Corona virüse Karadeniz usulü çözüm: “Paraları 100 derecede kaynatıyor”Ordulu esnaf, korona virüsüne (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor. Virüse karşı Karadeniz usulü çözümü görenler ise şaşırıyor.
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