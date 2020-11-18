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18.11.2020 - 16:49 | | DHA

Şanlıurfa’da su kanalına düşen yaban domuzu kurtarılamadı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşüp, sürüklenen yaban domuzu, itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa’da su kanalına düşen yaban domuzu kurtarılamadı

Bozova’nın Arıkök Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düşen yaban domuzu sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, suda sürüklenen domuzu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ip ile yaban domuzunu yakaladı. Korkuya kapılan yaban domuzu itfaiyecilerin elinden kurtularak tekrar kanala atladı. Bunun üzerine uyuşturucu iğne kullanıldı. Ancak domuz bir süre sonra gözden kayboldu.

Şanlıurfa’da su kanalına düşen yaban domuzu kurtarılamadı

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