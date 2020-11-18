Şanlıurfa’da su kanalına düşen yaban domuzu kurtarılamadı

Bozova’nın Arıkök Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düşen yaban domuzu sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, suda sürüklenen domuzu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ip ile yaban domuzunu yakaladı. Korkuya kapılan yaban domuzu itfaiyecilerin elinden kurtularak tekrar kanala atladı. Bunun üzerine uyuşturucu iğne kullanıldı. Ancak domuz bir süre sonra gözden kayboldu.