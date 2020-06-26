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26.06.2020 - 19:51 | | AA

Şans eseri fark ettiler! Yeni doğmuş bebek cami avlusuna bırakıldı

Antalya'da cami avlusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Şans eseri fark ettiler! Yeni doğmuş bebek cami avlusuna bırakıldı

Kepez ilçesi Yükseliş Camisi'ndeki namazdan çıkanlar, bahçede havluya sarılı bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bebeğin yaşadığını belirledi. Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürüldü.

Yükseliş Cami Müezzini Hasan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği kanlar içinde bir havluya sarılı şekilde bulduklarını söyledi. Bebeği görünce çok üzüldüğünü aktaran Şimşek, "Yeni doğmuş bir bebekti, üzerinde kan vardı. Burada sokak köpekleri var. Çok şükür bebeğe bir şey olmamış." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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