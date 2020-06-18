Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 17 haziran Şans Topu sonucu sorgula

Çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için sonuç heyecanı dün akşam sona erdi. Şans Topu oynayanların merakla araştırdığı sonuçlar, MPİ sayfası üzerinde yerini aldı. 992. Haftasını geride bırakan Şans Topu çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? İşte 17 Haziran 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları haberimizde...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

04 - 10 - 19 - 20 - 30 + 04

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 19

4+1 bilen kişi sayısı : 300

4 bilen kişi sayısı : 3.138

3+1 bilen kişi sayısı : 7.110

3 bilen kişi sayısı : 81.744

2+1 bilen kişi sayısı : 57.288

1+1 bilen kişi sayısı : 176.169

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 804.094,61 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.095,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 346,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 41,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Oyunun Özellikleri

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.