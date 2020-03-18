Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 18 Mart Şans Topu çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir talihli büyük ikramiye tutarı olan 933.375,25 TL'nin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli Uşak ilçesinden çıktı.

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihlinin yanı sıra 5 bilen 20 kişi 4.516,55 TL, 4+1 bilen 232 kişi 519,60 TL, 4 bilen 2.791 kişi 53,90 TL, 3+1 bilen 6.201 kişi 29,65 TL, 3 bilen 80.640 kişi 4,85 TL, 2+1 bilen 59.471 kişi 6,55 TL ve son olarak 1+1 bilen 197.816 kişi 3,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek

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