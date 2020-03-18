Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 18 Mart Şans Topu çekilişi
Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu'nun 979. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir talihli büyük ikramiye tutarı olan 933.375,25 TL'nin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli Uşak ilçesinden çıktı.
Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihlinin yanı sıra 5 bilen 20 kişi 4.516,55 TL, 4+1 bilen 232 kişi 519,60 TL, 4 bilen 2.791 kişi 53,90 TL, 3+1 bilen 6.201 kişi 29,65 TL, 3 bilen 80.640 kişi 4,85 TL, 2+1 bilen 59.471 kişi 6,55 TL ve son olarak 1+1 bilen 197.816 kişi 3,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek
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