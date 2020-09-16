Şans Topu çekilişi saat kaçta? 16 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlierin belirlendiği 5+1 bilenin büyük ikramiyenin sahibi olduğu Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 3, 5, 21, 29, 32 + 6 olarak açıklandı. 5+1 bilen 1 talihli geçtiğimiz hafta 726.777,15 TL'lik ikraniyenin sahibi oldu. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta?
Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 3, 5, 21, 29, 32 + 6 olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile belirlenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli 726.777,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihlilerin yanı sıra 5 bilen 9 kişi 4.926,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. 4+1 bilen 77 kişi 575,85 TL, 4 bilen 1.137 kişi 48.70 TL, 3+1 bilen 2.688 kişi 24,70 TL, 2+1 bilen 26.365 kişi 9.25 TL, 3 bilen 35.007 kişi 7,55 TL, 1+1 bilen 85.210 kişi 4,55 TL ve son olarak 0+1 bilen 86.281 kişi 4,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de Youtube Milli Piyango TV ekranından yapılacak olan canlı yayın ve noter huzurunda belirlenecek.
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