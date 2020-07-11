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11.07.2020 - 11:32 | | İHA

Şantiye alanında bulunan bitkin haldeki şahin koruma altına alındı

Afyonkarahisar’da yapımı devam eden modern sanayi sitesinin şantiye alanındaki dükkanlardan birine giren bitkin haldeki şahin çalışan personeller tarafından bulundu. Açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştüğü düşünülen şahin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 5 Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildi.

Şantiye alanında bulunan bitkin haldeki şahin koruma altına alındı

Olay, Afyonkarahisar- Konya karayolu üzerinde yapımı devam eden modern sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitenin şantiye alanındaki dükkanlardan birinde çalışan inşaat işçileri dükkan içerisinde bir kuşun bitkin bir şekilde dolaştığını gördü. Ardından kuşan yaklaşan işçiler hayvanın bir şahin olduğunu görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine şantiye alanına gelen ekipler şahini koruna altına aldı.

Şantiyede çalışan işçilerden Mustafa Saka, çalışma alanında şahini gördüklerini sonra ekipleri aradıklarını ifade ederek, “Hemen aldık karnını doyurup su verdik. Büyük bir ihtimal serçe veya güvercin ararken yorgun düştü. Biz elimizden geleni yapıp yetkilere teslim ettik” dedi.

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