Şarapnelle yaşıyorlar ama gazi sayılmıyorlar

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, “Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği” ve “Malul Sayılmayan Gaziler Derneği” işbirliğinde bir araştırma hazırladı. Bir 19 Eylül Gaziler Günü’nü daha “buruk” geçirmek istemeyen 1408 terör gazisiyle görüşülen araştırmada ön plana çıkan veriler ise şöyle:

Şarapnelle yaşıyorlar

Yaklaşık her 2 gaziden 1’i mermi (%47), yaklaşık her 4 gaziden 1’i mayın/el yapımı patlayıcı (%23), yaklaşık her 5 gaziden 1’i ise el bombası (%18) sonucu yaralandı.

Yaklaşık her 5 gaziden 2’si halihazırda vücudunda şarapnel parçaları taşıyor (%43).

Yaklaşık her 9 gaziden 1’i vücudunda mermi taşıyor (%11).

Yaklaşık her 5 gaziden 2’si Kara Kuvvetleri Komutanlığı (%42), yine her 5 gaziden 2’si Jandarma Genel Komutanlığı (%42) mensubu iken yaralandı. Yaklaşık her 3 gaziden 2’si zorunlu askerlik hizmeti sırasında yaralandı (%65).

Yaklaşık her 2 gaziden 1’i ayağından (%42), yaklaşık her 4 gaziden 1’i başından (%25), yaklaşık her 3 gaziden 1’i ise kolundan yaralandı.

Umutla bekliyorlar

Yaklaşık her 5 terör gazisinden 2’si psikiyatrik rahatsızlık tanısı aldı (%41).

Yaklaşık her 5 gaziden 4’ü terör saldırısı sonucu yaralanmanın yol açtığı sağlık sorunlarının devam ettiğini belirtiyor.(%84)

1408 terör gazisinin tamamı erkek (%100). Yaklaşık her 4 yaralı terör gazisinden 3’ü lise ve altı eğitim mezunu (%72).

Yaklaşık her 5 yaralı terör gazisinden 4’ü evli (%86), her 4 katılımcıdan 3’ü bir işte çalışıyor (%73).

Malul olarak kabul edilmeyen her 10 gaziden 9’u malul gazi olarak kabul edilmek ve malul gazilere sunulan sosyal hak ve yardımlardan yararlanmak istiyor (%88).

Her 2 gaziden 1’i yakın gelecekte malul gazi olarak kabul edileceğine inanıyor (%47).

‘Yasal düzenleme şart’

Araştırmanın sahibi Başcıllar, binlerce gazinin vücudunda mermi ya da şarapnel parçaları taşımasına rağmen hem yasal olarak malul gazi kabul edilmediği hem de hiçbir sosyal hak ve yardımdan yararlanamadığı bir tablo ile karşı karşıya kalındığına dikkat çekti. Konuyla ilgili çözüm önerilerini sıralayan Başcıllar şunları kaydetti:

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda malul sayılmayan yaralı terör gazilerinin gazilik onuruna kavuşmalarını sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Şehit, Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından malul sayılmayan yaralı terör gazilerine ilişkin bir veri tabanı oluşturulmalı.

Çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispatlamak istiyoruz

Malul sayılmayan gaziler, bir 19 Eylül Gaziler Günü’nü daha buruk geçirmek istemiyorlar. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, “Bu insanlar devletimiz, bayrağımız için gerek sınır içerisinde gerekse sınır dışında terörle mücadele ederken yaralandılar. Devlet-i Aliye’nin artık bu vatan evlatlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Allah katında gaziyiz ama devletimiz nezdinde de gazi sayılmak istiyoruz, çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispatlamak istiyoruz” dedi.