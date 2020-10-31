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31.10.2020 - 07:00 |

‘Sarı için tekrar çıkacağız’

Cumhuriyetin kuruluşunun 6. yılında birinci Meclis’te yapılan törenin ardından genç cumhuriyetin lideri Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devlet büyükleri Meclis binasından çıktı. O sırada tüm fotoğrafçılar deklanşöre bastı. Biri hariç. O fotoğrafçı Ali Rıza Tuncay’dı. Atatürk’ün ona taktığı isimle ‘Sarı’. Peki ‘Sarı’ bu fotoğrafı nasıl çekti?

‘Sarı için tekrar çıkacağız’

Devlet büyükleri Meclis’ten çıkarken fotoğrafçılardan biri o sırada Tuncay’ın makinesini devirir. Tuncay kenara çekilir ve ağlamaya başlar. Bunu gören Atatürk, ‘Sarı’yı yanına çağırır ve neden üzüldüğünü sorar. Tuncay fotoğrafı çekemediğini söyler. Atatürk, tüm devlet erkanına seslenerek “Arkadaşlar tekrar içeri girip yeniden çıkacağız. Sarı bizim fotoğrafımızı çekecek” der. Atatürk’ün bu fotoğrafçıya olan ilgisinin nedeni eskiden olan tanışıklığıydı. Atatürk ve Sarı, Fevzi Çakmak’ın kızının düğününde tanışmıştı. Atatürk, genç fotoğrafçının adının Ali Rıza olduğunu öğrendikten sonra hiç bu ismi kullanmadı. Küçük yaşlarda kaybettiği babasını hatırlattı ona. Atatürk onu hep Sarı diye hitap etti. 

‘Sarı için tekrar çıkacağız’

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