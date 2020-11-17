MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
ABONE OL
17.11.2020 - 15:27 | | DHA

Şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Kadıköy'de şarkıcı Bulut Duman'ı silahla vurarak bacağından yaralayan Yunus Ç. adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Recep E. serbest kalırken, diğer şüpheli İlhan Atakan E.'nin saldırı anında kendisini vurduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay dün Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelmişti. Şarkıcı Bulut Duman silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliden biri olan Yunus Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli Recep E. savcılık kararı ile serbest kaldı. İlhan Atakan E.'nin ise silahlı saldırı sırasında kendi silahıyla yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerini konuk ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile anne ve babasını kabul etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EDHO dizisine katılan Onur Şan kimdir? Onur Şan nereli, kaç yaşında?

EDHO dizisine katılan Onur Şan kimdir? Onur Şan nereli, kaç yaşında?

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Berberler, kuaförler, cafeler (kafe), lokantalar, restoranlar kapandı mı, kapanacak mı?

Berberler, kuaförler, cafeler (kafe), lokantalar, restoranlar kapandı mı, kapanacak mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet