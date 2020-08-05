Saros’ta 700 kiloluk ‘Mola Mola’ sürprizi

Barındırdığı güçlü akıntılarla kendini temizleyen Saros Körfezi’nde son günlerde okyanuslarda görülebilen balıklara rastlanıyor. Dalgıçların ve sualtı fotoğrafçılarının objektifine iri vatoz türü “Bull Ray” ve 700 kilo ağırlığındaki Ay balığı takıldı. İbrice’de dokuz metre derinlikte dalgıçlarla yüzen Ay balığını görüntüleyen dalış eğitmeni Ahmet Uz, “35 yıldır daldığım sularda en doğal ve etkileyici karşılaşmayı yaşadım” dedi.

Ege Denizi’nin en tuzlu sularına sahip Saros Körfezi, karmaşık girdaplar çizen akıntılarıyla dünyanın kendi kendini temizleyen beş körfezinden olan Saros, son günlerde ilginç canlılara ev sahipliği yapmaya başladı.

2.5 metreyi buluyor

Barındırdığı 144 çeşit balık, 78 tür deniz bitkisi ve 34 tür süngerle dikkat çeken Saros Körfezi’nde birbiri ardına okyanus türleri görülmeye başlandı. Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla papağan balıklarıyla başlayan okyanus zenginliği en iri vatoz türü olan Bull Ray ile devam etti. Sualtı fotoğrafçısı Tunçel Yılmaz, Saros Körfezi’nin en hareketli limanı İbrice’den yaptığı dalış sırasında kanat açıklığı 2.5 metreyi bulan Bull Ray’lerden birini görüntüledi. Saros Körfezi doğasının İbrice limanında yaptığı ikinci sürpriz ise daha büyük bir balık oldu. Akdeniz sahillerinde görülebilen Marmara Denizi’nde ise ender olarak balıkçılarının ağlarına takılan Ay veya Güneş balığı (Mola Mola), İbrice limanında görüntülendi. Türk balıkçıların pervane balığı olarak adlandırdığı dünyanın en büyük omurgalı balığı, deneyimli sualtı eğitmeni Ahmet Uz tarafından fark edildi. Limanın hemen girişinde amatör dalgıçlara deneme dalışı yaptıran İbrice Dalış Merkezi sahibi Ahmet Uz, 15 santimlik deri kalınlığı olan Ay balığını görüntüledi.

Üç dalgıca yaklaşık iki dakika su altında eşlik eden Ay balığının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Ahmet Uz, “35 yıldır dalıyorum ama su altında ilk kez böylesine büyük bir balık ile yüzdüm. Profesyonel bir dalgıç olsam da ömrüm boyunca bir kez karşılaşabileceğim bir olaydı. Mola Mola, sualtı gönüllüsü biz dalgıçlara bayram sürprizi yaptı. 700 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ettiğim dev balık bize selam verdikten sonra derinlere yöneldi. Deniz sıcaklığı son günlerde 23 dereceyi buluyordu ve Akdeniz canlılarını sık görmeye başlamıştık” dedi.

‘Avcılar dikkat’

WWF Türkiye Kıkırdaklı Balık Danışmanı ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Hakan Kabasakal, Akdeniz’de az da olsa halen varlığını sürdüren canlıların Saros Körfezi’nde görülmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Köpekbalıkları ve kıkırdaklı balıklar konusunda uluslararası makaleleri bulunan Kabasakal, “Bu türler Akdeniz’de varlıklarını av baskısına rağmen güçlükle sürdürüyor. Saros’da görüntülenmeleri ekolojik açıdan umut verici. Sayıları hızla azalıyor.

Avcıların çok dikkat etmesi gerekli. Çünkü ağa takıldıktan sonra denize bırakılsalar bile hayatta kalmaları zor” dedi.

‘Mola Mola’lar ayın ışığından yararlanır

İspermeçet balinasının ardından en kalın deriye sahip olan Ay balıkları (Mola Mola) geceleri suyun yüzünde yan yatarak ay ışığından faydalanır. Kalın derisinde barındığı 50 çeşit mikroorganizma ile parlayan Ay balığı, bilim insanları için eşsiz görüntü oluşturur. Kendisine yaklaşan dalgıçlara ve su altı fotoğrafçılarına poz vermesiyle bilinen Ay balıklarının eti yenmez ve hiçbir ekonomik değeri yoktur. Deniz bilimciler Ay balıklarının bulunduğu denizlerin ekosistemin devamı için vazgeçilmez temizlikte alanlar kabul eder.