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04.02.2021 - 11:31 | | DHA

Sarp Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Tam 30 bin paket...

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Sarp Sınır Kapısı'nda yaptığı operasyonda, TIR dorsesinin tabanına gizlenmiş 30 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildiğini açıkladı.

Sarp Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Tam 30 bin paket...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı TIR, riskli olarak değerlendirildi. Gümrük sahasına giriş yapan TIR, gözetim altına alınarak, x-ray taramasına sevk edildi. TIR, dorsede şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Yapılan aramada TIR dorsesinin tabanında gizli bölmeler oluşturulduğu ve bu bölmelere özel olarak hazırlanan düzenekler vasıtasıyla elektronik sigara tütünü gizlendiği tespit edildi. Gümrük Muhafasa ekipleri, 8 ayrı gizli bölmeye kayışlı düzenekle bağlanan 30 bin adet elektronik sigara tütününe el koydu. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 30 bin paket elektronik sigara tütününün gizlendiği araca el konurken, sorumlular hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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