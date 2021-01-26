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26.01.2021 - 15:56 | | DHA

Şaşırtan görüntü! Kentin kuzeyi kırmızı, güneyi yeşile büründü

Adana’da koronavirüs vakalarında genel olarak vaka sayıları azalırken, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında yoğun olarak kırmızı olan bölgeler yeşile döndü. Yüksek binaların yer aldığı, sosyo-ekonomik açıdan daha gelişmiş bölgeler ise kırmızıya boyandı.

Şaşırtan görüntü! Kentin kuzeyi kırmızı, güneyi yeşile büründü

Koronavirüs vaka artışlarının 45 gün önce büyük artış gösterdiği Adana’da alınan yeni tedbirler ve vatandaşların bu tedbirlere uyumu, olumlu sonuçlar verdi. HES uygulamasındaki risk haritasında yoğun olarak kırmızı olan bölgelerin çoğu yeşil renge döndü. Geçen ay en fazla vaka artışlarının yaşandığı, haritada ‘yüksek riskli’ bölge olarak bilinen, kentin daha az gelişmiş güney mahallelerinin neredeyse tamamı yeşil renge büründü. Ancak, yüksek katlı binaların bulunduğu sosya-ekonomik açıdan daha gelişmiş olan Çukurova ilçesinin de içinde yer aldığı bölgede ise kırmızılıklar dikkat çekti.

Vatandaşlar diğer bölgelere göre, akraba ve ev ziyaretlerinin daha yoğun olduğu yerlerdeki vaka sayısındaki azalışın kendilerini de şaşırttığını, bunun nedeninin de önlemlere daha sıkı uyulması olduğunu bildirdi.

ÖLÜMLER ARTINCA TEDBİRLERE UYDULAR

Kentin güney bölgesindeki Kocavezir Mahallesi'nde oturan Cengiz Suruç birkaç ay önce haritanın tam tersi olduğunu, bu bölgede ölümlerin artması sonrası vatandaşların alınan tedbirlere uyduğunu söyledi. Güney bölgesinde koronavirüsün girmediği mahallenin kalmadığını kaydeden Suruç, vaka sayısındaki azalışı ise bölge insanının kurallara uymasından kaynaklandığını dile getirdi.

Koronavirüs risk haritasında yaşadığı mahallenin yeşil renkte olduğunu görünce şaşırdığını ifade eden Emine Durdu ise, "Kuzey mahallelerde yaşayanların kurallara daha çok uyduğunu, bizim mahallelerin ise uymadığını sanıyordum. Meğer buralar kurallara daha iyi uymuş” ifadelerini kullandı.

KENTİN KUZEYİNDE YAŞAYANLAR ŞAŞIRDI

Kentinde kuzeyindeki Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan Melike Mazman da haritanın kırmızı olduğunu görünce çok şaşırdığını belirtti. Alınan tedbirlerin artırılması gerektiğini düşündüğü kaydeden Mazman, “Gerçekten çok şaşırdım. Ben de bu çevrede yaşıyorum. Yürüyüşe çıktığımda da maskesiz insan görmüyorum. Bu bölgede parklarda insanlar iç içe oturuyor. Kafelerde oturulması yasak olsa dahi kahvesini alıp toplanan çok insan var” diye konuştu.

Kentte hayatın kuzey mahallelerde canlı olduğunu söyleyen Aybars Bilgiç ise paket servis yapan yeme-içme mekanlarından yoğun alışveriş yapılması, toplu halde gezilmesi ve çoğu kişinin dışarıda vakit geçirmesi nedeniyle vakaların arttığını kaydetti.

 

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