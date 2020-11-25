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25.11.2020 - 10:23 | | DHA

Şaşkına çeviren görüntü! Cevizin içine...

Antalya'da bir kişinin çantasında ceviz içerisine gizlenmiş, 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi. Zanlının yakalanma anı kameraya yansıdı.

Şaşkına çeviren görüntü! Cevizin içine...

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Ankara'dan uçakla Antalya'ya gelen A.A.'nın çantasında arama yaptı. Aramada, ceviz içine gizlenmiş, 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Sağlık kontrolü sonrasında emniyet müdürlüğüne götürülen A.A., ifadesinin ardından 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalanma anı ise anbean kameralara yansıdı.

Şaşkına çeviren görüntü Cevizin içine...

 

    UN Women’dan kadınlara yönelik şiddetle mücadele kampanyasıBirleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında bu sene kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dur diyecek 1 milyon kişi arıyor. 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan kampanya, herkesi www.atesbocekleri.info sitesinde siber şiddet ile ilgili testi çözmeye ve arkadaşlarını meydan okumaya (challenge) davet ediyor.
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