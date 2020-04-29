Son dakika haberler: Satarken yakalandılar! Tam 100 milyon TL...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Biga ilçesi Ayıtdere mevkisine 27 Nisan günü operasyon düzenledi. Operasyonda, İ.S., A.A., A.C., M.D. ve İ.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıdan çıkardıkları Roma dönemine ait zemin mozaiği ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı kamyonete ise el konuldu.



Şüphelilerin 100 milyon TL'ye satmak için anlaştıkları tarihi eser, Müze Müdürlüğü'nce tescillenip koruma altına alındı.



Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.