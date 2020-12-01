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01.12.2020 - 18:31 | | DHA

Satılmaya çalışılırken ele geçirildi! Bin yıllık...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisi üzerine yazılmış, altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Satılmaya çalışılırken ele geçirildi! Bin yıllık...

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Kumluova Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın, elindeki tarihi Tevrat'ı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, K.A. ile M.E. gözaltına alındı. Bin yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat, incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Satılmaya çalışılırken ele geçirildi Bin yıllık...

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