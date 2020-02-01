Savaş Gemisi filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Savaş Gemisi filmi

Savaş Gemisi filmi bu akşam ekrana geliyor. Star TV ekranında izleyici ile buluşan Savaş Gemisi filminin yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor. Peki Savaş Gemisi filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİ KONUSU

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper’ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Savaş Gemisi filminin başrollerinde Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson, Alexander Skarsgard, Brooklvn Decker, Tadanobu Asano, Hamish Linklater, Jesse Plemons yer alıyor.