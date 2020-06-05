Savunma Bakanlığı’na ikinci kadın sözcü

Basın açıklamalarını MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli subaylar yapıyor. Bu çerçevede Aktop’un yanı sıra geçen yıl MSB Basın ve Halkla İlişkiler Cari İşlem Şube Müdürü olan Muhabere Albay Tamer Zincir, bu dönem ise, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer gazetecilerin karşısına çıkarak kamuoyunu bilgilendirdi.

MSB, önceki gün haziran celp dönemine yönelik hazırlanan açıklamanın görüntülerini basın-yayın kuruluşlarıyla paylaştı. Basın açıklamasını MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Hava Binbaşı Pınar Kara yaptı. Binbaşı Kara, ilk kez ekran karşısına geçerek, Yarbay Şebnem Aktop’un ardından MSB’nin ikinci kadın yüzü oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ocak 2019’da yaptığı bir konuşmasında, Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü olarak kadın bir subayın seçildiğini, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.