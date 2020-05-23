Savunma sanayiinin korona mesaisi

Savunma sanayinin geliştirdiği bu ürünlerin başında Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle hayata geçirilen yerli solunum cihazı bulunuyor. Prototipi yapılan, sertifikasyon süreci tamamlanan ve seri üretime geçen yerli solunum cihazının teslimatlarına başlandı ve hastanelerden tam not aldı. Maliyetinin ithal ürünlere göre düşük olduğu vurgulanan solunum cihazı, tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet Litvanya’ya da satılarak kısa sürede ihracat başarısına da imza attı.

Türkiye’nin savunma devi ASELSAN, Türkiye’nin ilk yerli MR cihazı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. ASELSAN ve Bilkent UMRAM tarafından MR cihazının ilk prototipi geliştirildi ve Savunma Sanayi Başkanı Demir de prototipi yerinde inceledi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) da bu süreçte yerli ve milli imkanlarla Sahra adı verilen mekanik solunum cihazını üretti.

Cihazın sertifikasyon süreci sürerken, Sahra’nın haftalık 500 adet üretilmesi planlanıyor. NANOBİZ firması da, BİOSENS sistemi altında yerli ve milli Kovid-19 test kiti üretti. Kit 3-4 saat süren “PCR” test sürecini yaklaşık 60 dakikaya indirerek hızlı sonuç veriyor.

Havelsan, yerli ve güvenli konferans ürünü Diyalog’u geliştirdi. Mobil uyumlu web arayüzü sayesinde iOS ve Android telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilen HAVELSAN Diyalog, uçtan uca şifreleme, ekran paylaşımı, güvenli sesli görüşme, güvenli video konferans, güvenli mesajlaşma, HD ve 4K görüntü desteği ve adaptif görüntü kalitesi ayarlama gibi imkanları da sunuyor.

Virüs savaşçısı: Cemil

ODTÜ ile Elektroland Defence, TSK ve Emniyet’in kullandığı bomba imha robotu ÇETİN’i, kimyasal dezenfeksiyon tankı ve “biyolojik arıtma” yapabilen ultraviyole lambalarla virüs savaşçısına dönüştürdü. Dezenfeksiyon yapabilen, merdiven inip çıkabilen robota, koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi verildi. Prototip olarak üretilen Cemil’in gerektiğinde hasta odalarına yemek, ilaç götürebilecek şekilde tasarlanması bekleniyor.