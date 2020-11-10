Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı

Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde, ilk olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, anıta çelenk bıraktı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalınarak, 2 dakika süreyle saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında Ramazan Doğru isimli bir kişinin, ağladığı görüldü.

Doğru, "Her sene aynı zamanda yaşadığımız şeyler. Çok büyük bir insan Ulu Önder. Bugün varlığımızın yegane sebeplerimizden biri. Bu vesileyle bütün şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsini nur içinde yatırsın" dedi.