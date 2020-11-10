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10.11.2020 - 10:17 | | DHA

Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı

Bursa'daAtatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Saat 09.05'i gösterdiğinde durulan saygı duruşunda Ramazan Doğru, gözyaşlarını tutamadı.

Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı

Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde, ilk olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, anıta çelenk bıraktı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalınarak, 2 dakika süreyle saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında Ramazan Doğru isimli bir kişinin, ağladığı görüldü.

Doğru, "Her sene aynı zamanda yaşadığımız şeyler. Çok büyük bir insan Ulu Önder. Bugün varlığımızın yegane sebeplerimizden biri. Bu vesileyle bütün şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsini nur içinde yatırsın" dedi.

 

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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