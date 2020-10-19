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19.10.2020 - 23:51 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı! Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Çekilişe katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için araştırmaya başladı. Peki 19 Ekim Çılgın Sayıal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte şanslı 6 numara ve joker olarak çıkan numara...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı! Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

Her hafta düzenli olarak üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Bu haftanın ilk çekilişi için büyük heyecan yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 72 milyon 405 bin 801 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 29 45 52 81 82 86 joker: 26 oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 19 EKİM

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

 

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

TIKLA ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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