Sayısal Loto çekiliş sonuçları SORGULAMA sayfası 29 Ocak 2020 - Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sona ermek erdi. Bu akşam haftanın ilk çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı oldukça merak ediliyor. Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu akşam da, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden saat 21:45'te canlı yayın olarak düzenlendi. İşte 29 Ocak Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...



29 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



11, 17, 30, 35, 42, 44

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