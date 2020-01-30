30.01.2020 - 20:02 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları SORGULAMA sayfası 29 Ocak 2020 - Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 29 Ocak Sayısal Loto çekilişi dün akşam bir kez daha nefesleri kesti. Bir süre önce alınan son kararla haftada Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere iki gün çekilişi yapılan Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangisi oldu? İşte her hafta olduğu gibi yine heyecan fırtınasına sahne olan 1292. Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Sayısal Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sona ermek erdi. Bu akşam haftanın ilk çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı oldukça merak ediliyor. Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu akşam da, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden saat 21:45'te canlı yayın olarak düzenlendi. İşte 29 Ocak Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
29 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
11, 17, 30, 35, 42, 44
SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ