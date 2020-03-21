Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 21 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sayısal Loto çekilişi için meraklanan vatandaşlar, çekilişin saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sayısal Loto çekilişi 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinde canlı yayınlanacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekilişinin canlı yayını sona erdikten sonra, 21 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaraları haberimize yazacağız.

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