21.03.2020 - 19:44 |
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 21 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? 21 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sayısal Loto oynayan vatandaşların bilmesi gerekenler...
Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sayısal Loto çekilişi için meraklanan vatandaşlar, çekilişin saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sayısal Loto çekilişi 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinde canlı yayınlanacak.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sayısal Loto çekilişinin canlı yayını sona erdikten sonra, 21 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaraları haberimize yazacağız.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.