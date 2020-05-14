Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 13 Mayıs Sayısal Loto'da düşen numaralar...

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar açıklandı. 1322. çekilişte düşen 6 numaradan 6'sını da bilen çıkmazken 5 bilenler 6.175,45 TL kazandı. 4.389.284,84 TL'lik büyük ikramiye ise çarşamba günkü çekilişte sahibini arayacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 81 kişi 6 bin 175 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 357 kişi 86 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 817 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.