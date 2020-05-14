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14.05.2020 - 10:15 |

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 13 Mayıs Sayısal Loto'da düşen numaralar...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 13 Mayıs tarihli Sayısal Loto'da düşen numaralar sonrası 6 bilen çıkmazken 4. devir yaşandı. 4.389.284,84 TL gelecek çekiliş sahibini arayacak.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 13 Mayıs Sayısal Loto'da düşen numaralar...

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar açıklandı. 1322. çekilişte düşen 6 numaradan 6'sını da bilen çıkmazken 5 bilenler 6.175,45 TL kazandı. 4.389.284,84 TL'lik büyük ikramiye ise çarşamba günkü çekilişte sahibini arayacak.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı 13 Mayıs Sayısal Lotoda düşen numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 81 kişi 6 bin 175 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 357 kişi 86 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 817 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

 

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