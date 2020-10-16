‘Scooter neden Türkçe değil’ tartışması

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ise “Scooter’larla ilgli TSE’nin standartları var. Biz de mecburen öyle geçtik. Türk Dil Kurumu’yla da görüştük, onların önerileri de var ama dünyanın her yerinde bu isim çok belirgin. Aynı televizyon gibi işte ‘scooter’ da böyle geçmeye başladı. Halkın arasına siz istediğiniz kadar başka bir şey yazın çocuklar buna ‘scooter’ diyor” ifadelerini kullandı.



‘Sigara paketine depozito gelebilir’



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, TBMM Çevre Komisyonu’nda, depozito uygulamasının önümüzdeki süreçte genişletilebileceğini söyledi. Pil ve sigara paketlerine de depozito getirilebileceğine değinen Birpınar, “Önümüzdeki süreçte AVM’lerde depozito için kullanacağımız makinaları göreceksiniz. Türkiye’de kullanılan pillerin yüzde 5’i bile geri toplanamıyor, onlara da depozite getirebilir. Hatta çok ileri gittiğimizde belki sigara paketlerine bile getirilebilir, çünkü Türkiye’de günde 15 milyon adet sigara paketi tüketiliyor, hepsi çöpe gidiyor. Yıllık altı milyar civarında sigara paketi var. Biz depozito sistemine geçmek istiyoruz” dedi.