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22.11.2020 - 15:52 |

Şeb-i Arus nedir, ne demek? Şeb-i Arus ne zaman?

Şeb-i Arus, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını kaybettiği gündür ve bugünde Rumi, çeşitli etkinliklerle anılır. Peki, Şeb-i Arus ne zaman, hangi tarihte? Bu zaman diliminde Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri adıyla etkinlik düzenlenir. İşte, Şeb-i Arus hakkında detaylar...

Şeb-i Arus nedir, ne demek? Şeb-i Arus ne zaman?

Düğün günü anlamında kullanılan Şeb-i Arus, Mevlevilikte yaygındır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıl dönümünde geniş katılımlı projeler hayata geçirilir. Rumi, Allah'a kavuşacağı gün olan ölüm zamanını bir başlangıç olarak görmüştür. Bu nedenle de Mevleviler bugünü düğün havasında geçirirler. 

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Şeb-i Arus, ''Düğün Gecesi'' anlamına gelir. Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak adlandırır.

Mevleviler, o güne, Mevlana’nın yaradanına kavuşmaktan dolayı sonsuz mutluluk duyduğu için, “düğün gecesi'' anlamına gelen “şeb-i arus” deyişini kullanırlar. Mevlana, öldüğü güne kadar aşktan başka hiçbir şey konuşmamıştır. Sevgiyi, hoşgörüyü, yaratılanı yaradandan ötürü seven, hiç kimseyi ayırmadan seven şahsiyettir. Bu nedenle Allah’a olan aşkından dolayı öleceği, sevgiliye kavuşacağı günü bir son değil; gerçek alemde bir başlangıç olarak görmüştür. 

ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN?

Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır.

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