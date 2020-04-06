MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Seda Sayan kaç yaşında? Seda Sayan nereli?
ABONE OL
06.04.2020 - 14:31 |

Seda Sayan kaç yaşında? Seda Sayan nereli?

Seda Sayan kimdir? TV8 kanalında yayınlanan Yemekteyiz yarışması ile ekrana gelen Seda Sayan'ın yaşı merak konusu oldu. Yıllardır başarılı işlere imza atan Seda sayan nereli? İşte Seda Sayan'ın yaşamına dair merak edilenler...

Seda Sayan kaç yaşında? Seda Sayan nereli?

Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.
İlk yılları

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Özel hayatı

Ağustos 1978 yılında sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık'la 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncak Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.

Albümler

1985: Anılarım

1987: Seda Sayan'la Başbaşa

1989: Seviyor musun?

1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990: Ya Benim Olursun

1991: Git Demesi Kolay

1992: İşte Seda Sayan

1993: Yeter ki İste

1994: Vız Gelir Her Şey

1996: Ah Geceler

1997: Sensizliğe Yanarım

1999: Ben Sana Demedim mi?

2001: Var Mısın?

2004: Sıkı Sıkı

2005: Bebeğim

2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009: Aşkla

2012: Seda Sayan 2012

EP'leri

2014: Hatıran Yeter

2017: Seni Seviyorum

Tekliler

2011: İftira

2012: Yağmur Altında Eriyorum

2016: Karagözlüm Ölesim Var

2017: Tabi Tabi

2018: Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılar ile birlikte)

2019: Son Sözüm

2019: Üzülme (Aşkın'ın Şarkıları)

2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile birlikte)

2020: Düşerim

2020: Gerçekçi Ol (Ferat Üngür ile birlikte)

Filmografi

1983      Yorgun                

1984      İmparator                          

1986      Saide                   

Kanlı Su                              

1993      Üç İstanbul                       

Geceler               Seda     

1997      Sırtımdan Vuruldum      Gülnaz 

1999      Evimiz Olacak mı?           Filiz      

2002      Reyting Hamdi                 Konuk oyuncu

Hastayım Doktor             Bihter Can         

2004      Yabancı Damat  Kendisi Konuk oyuncu

2005      Hababam Sınıfı 3,5          Deli Bedriye     

2007      Fedai    Yıldız Akar          

2008      Akasya Durağı                   Konuk oyuncu

2012      İkizler Firarda                  

2018      Jet Sosyete        Kendisi 20. bölüm

TV programları

Seda - Osman Show, Kanal 6

Yılbaşı Özel, ATV (31 Aralık 1994)

Yetiş Bacım, TGRT

Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)

Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)

Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)

Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)

Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)

Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009 - 27 Kasım 2009)

Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayıs 2010 - 24 Haziran 2011)

Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011 - 28 Ekim 2011)

Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011 - 13 Temmuz 2012)

Seda Sultan, Tv8 (1 Ekim 2012 - 5 Temmuz 2013)

Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013 - 30 Mayis 2014)

Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014 - 10 Ekim

Evleneceksen Gel, Show TV (2015-2017)

O Ses Türkiye, Tv8 (2018-)

Yemekteyiz, Tv8 (2019-)

Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100’e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptıErzincan’da servislerle sabah işe giderken sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 100’e yakın yolcu ve şoföre trafik ekipleri tarafından ceza kesildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Erzincan Valiliği önünde yine sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Siirt'te 7 nokta karantinaya alındı!

Siirt'te 7 nokta karantinaya alındı!

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Büyükçekmece'de TIR polis aracına çarptı, TEM kapandı

Büyükçekmece'de TIR polis aracına çarptı, TEM kapandı

Sıradaki Haber