Sedef hastası vebalı muamelesi görüyor

'Sedef' olarak bilinen “psoriasis” hastalığının Türkiye’deki son durumuna ilişkin hazırlanan raporda ilginç veriler gün yüzüne çıktı. Türkiye’de yaklaşık 1.6 milyon kişiyi etkileyen hastalığa yönelik 2Psoriasis Derneği” tarafından hazırlanan “Türkiye Psoriasis Raporu”, halkın sedefli bireylere adeta vebalı muamelesi yaptığını ortaya koydu. Raporda, sedef hastalığının ekonomik, psikolojik ve sosyal etkilerine dair veriler paylaşılırken, Türkiye genelinde sedef hastalığını bilenlerin oranı sadece yüzde 15, tedavi bilinirlik oranı ise yüzde 13 olarak tespit edildi.

Temastan kaçınıyorlar

Rapora göre Türk halkının yüzde 44’ü sedef hastalarına dokunmak ve temas etmekten kaçınırken, yüzde 34’ü hastalığın kendilerine bulaşacağından endişe ediyor. Halkın yüzde 62’si sedefli bireylere acıma hissederken, yüzde 56’sı ise sedef hastaları ile eş veya sevgili olmak istemiyor. Raporda hastalığın maliyet yüküne ilişkin de veriler yer alırken, sedef hastalarının, kişi başı yıllık ortalama maliyetinin 5 bin 213 lira olduğu tahmin ediliyor. Raporda, sedef hastalığının Türkiye’de görülme sıklığı, tanısı ve tedavi gören hasta oranları dikkate alındığında tüm hastalar için toplam yıllık doğrudan maliyet yaklaşık 5,3 milyar lira, dolaylı maliyet ise yaklaşık 41.2 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Raporda sedef hastalarının taleplerine de yer verilirken, “Araştırmaya katılan hastaların yüzde 64’ü sedef semptomlarının görüldüğü anlarda kendilerini stresli hissediyor. Hastaların, yüzde 77’si tüm ciltlerinin anlamlı düzeyde temizlenmesi isterken, yüzde 60’ı kaşınmanın geçmesini, yüzde 44’ü tedavinin uzun süre etkili olmasını istiyor.

‘Yanlış algı mutlaka düzeltilmeli’

Rapordan yansıyan sonuçları değerlendiren Psoriasis Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, şunları söyledi: “Sedef, ortalama prevalansı yüzde 2 olan kronik, enflamatuvar bir hastalık. Hastalık, kadın ve erkekleri eşit oranda etkilerken, genelde yaşam boyu devam ediyor. Hastalık yayıldıkça, ortaya çıkan enflamasyon artıyor ve özellikle şiddetli vakalarda yaşam kalitesini ileri derecede bozuyor. Elde edilen sonuçların yapılacak çalışmalara ışık tutacağına inanıyoruz. Yanlış algıların mutlaka eğitim ve kampanyalar ile düzeltilmesi gerekiyor.”