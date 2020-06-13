Sefirin Kızı 16. bölüm 2. fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Corona virüs nedeniyle çekimleri durdurulan diziler tekrardan çekilmeye başladı. Bu diziler arasında Sefirin Kızı da yer aldı. Sefirin Kızı 16. yeni bölümün 2 fragmanını da izleyicisine sundu. Aynı zamanda yeni bölüm yayın tarihini duyuran Sefirin Kızı izleyicisini heyecanlandırdı. Peki Sefirin Kızı yeni bölümleri ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı 16. yeni bölümünde neler olacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sefirin Kızı 16. yeni bölümüyle 15 Haziran 2020 Pazartesi akşamı başlıyor.

SEFİRİN KIZI 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der.

SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI