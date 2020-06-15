Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölümü bu akşam...

Pazartesi akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı dizisi kaldığı yerden devam edecek. Corona virüs salgını nedeniyle çekilemeyen bölümlerin çekimleri başladı. Sefirin Kızı yeni bölümleri her Pazartesi günü izleyici karşısına çıkmaya hazır. Peki Sefirin Kızı 16. bölümde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 16. bömlüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 16. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der