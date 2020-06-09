Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni bölümleri ne zaman?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanını yayınladı ve izleyicisini meraklandırdı. Nare ve sancar arasında yaşanacak olan gelişmeleri izlemek için sabırsızlanan izleyiciler, Sefirin Kızı yeni bölümleri ne zaman ve Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı arayışına geçti.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sefirin Kızı 16. yeni bölümüyle 15 Haziran 2020 Pazartesi 20:00'de STAR TV'de...

SEİFİRİN KIZI 16. BÖLÜM FRAGMANI

Star TV’nin milyonları ekran başına kilitleyen, yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizisi ‘Sefirin Kızı’, ekrana geri dönüyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımıyla Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizi, yeni bölümüyle 15 Haziran’da izleyicisi ile buluşacak.

Muğla’nın büyüleyici atmosferinde çekimlere başlayan ekip ekrana dönmek için gün sayarken Sefirin Kızı setinden ilk kare de başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’dan geldi. Ekranın en beğenilen çiftti olan oyuncuların heyecanı objektiflere de yansıdı. Sancar ve Nare’nin yürek yakan aşkları, merak dolu gelişmelerle Star TV’de.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

“Sefirin Kızı”; Nare’yi Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu (Gediz), Doğukan Polat (Yahya), Hivda Zizan Alp (Elvan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika), Erhan Alpay (Akın), Erdal Küçükkömürcü (Güven), Gonca Cilasun (Halise), Tülin Yazkan (Menekşe), Esra Kızıldoğan (Müge), Cemre Öktem (Zehra), Edip Tepeli (Kavruk Ömer), Beren Gençalp (Melek) gibi isimler yer alıyor.