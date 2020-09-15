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15.09.2020 - 08:16 |

Sefirin Kızı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gediz itiraf ediyor

Sefirin Kızı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'nin ilgiyle takip edilen Sefirin Kızı dizisinde ortalık karışıyor. Gediz, Nare'ye aşık olduğunu söylüyor. Nare ise şaşkına dönüyor. Sancar, Gediz'in peşine düşerken Akın ise Menekşe'yi planına dahil etmek için çabalıyor. İşte heyecan dolu Sefirin Kızı 20. bölüm fragmanı...

Sefirin Kızı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gediz itiraf ediyor

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümü için nefesler tutuldu. Dün akşam yayınlanan 19. bölüm ardından 20. yeni bölüm fragmanı izleyiciye sunuldu. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 20. bölümünden nefes kesen anlar...

SEFİRİN KIZI 20. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 20. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

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