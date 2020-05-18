18.05.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet
Şefler aşevinde
Tuzla Belediyesi’nin Kovid-19 sebebiyle Vefa Sosyal Destek kapsamında 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve Tuzla Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına hazırladığı yemek organizasyonuna, Türkiye’nin usta aşçıları da destek oldu.
Hazırlanan yemekler Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından
ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.