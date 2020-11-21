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21.11.2020 - 15:31 | | İHA

Şehir eve çekildi! Sadece onlar kaldı

Antalya’da hafta sonu hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkınca güzel havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kısıtlama öncesi sahilde yabancı ve yerleşik turistlerin çoğunlukta olduğu gözlendi.

Şehir eve çekildi! Sadece onlar kaldı

Turizmin başkenti Antalya’da Kasım ayının sonuna doğru yabancı turistlerin deniz keyfi devam ediyor. Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının ise 40 ölçüldüğü kentte, sıcak havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Kısıtlama öncesi sahilde yoğunluğun az olduğu gözlenirken, çoğu vatandaş yürüyüş ve banklarda oturmayı tercih etti.

Sahil kısmında ise yabancı turistler ile yerleşik yabancılar güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Güzel havaya karşın yine de tedbirli giyinen kent sakinleri, bol bol fotoğraf çekindi.

Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Koronavirüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır" dedi.
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