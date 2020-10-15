Şehir merkezinde ilginç olay! 'Tuvaletini yapıp üstüne yatıyor'

Muratpaşa ilçesi tarihi Demirciler Çarşısını 5 gündür mesken edinen ve çevreye rahatsızlık veren çıplak 35- 40 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen kişi hakkında, çarşı esnafı polis, zabıta ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, kimliği belirsiz kişinin yüzüne maske takarken, vatandaşlar ise tişört giydirdi. Kimliği belirsiz kişiyi ekipler, barınması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait bir tesise yerleştirildi.

Tarihi çarşı esnafından Özen Bıçakçılar, yaklaşık 5 gündür çalmadıkları kapı kalmadığını, sadece polisin konuyla ilgilendiğini söyledi. Bıçakçılar, "Erkek şahıs çıplak bir şekilde burada geziyor. Üzerini ve çevreyi kirletiyor. Tuvaletini yapıyor ve üzerinde yatıyor. Daha sonra buradan geçen yerli ve yabancı kişiler fotoğrafını çekiyor. Kendi elimizle dünyaya rezil olduk. Şehrin merkezinde böyle bir rezillik yaşanıyor. Kimse elini taşın altına sokmuyor" dedi.

Bıçakçılar, 5 gün sonunda bu kişinin misafirhaneye yerleştirildiğini söyledi.