Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Son dakika seyahat yasağı var mı?

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? sorusunun cevabı gündemde merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda koronavirüs ile ilgili yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki seyahat yasağı gelecek mi?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı."

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili kararın Kabine Toplantısında alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı bugün saat 15.30'da başlayacak. Toplantı sonrasında alınan kararlar haberde yer alacak.