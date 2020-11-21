Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hafta sonu olacak mı? Özel araçla seyahat yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni uygulama başladı. Hafta sonu saat 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştirilecek. Sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte şehirler arası seyahat yasağı ve özel araçlar seyahat yasağı olup olmayacağı vatandaşla tarafından merak ediliyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişlerleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'inde şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağı dışında kalacağı bilgisi yer aldı.

ÖZEL ARAÇLAR SEYAHAT ETMEK YASAK MI?

İçişerleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de şu ayrıntılar yer aldı;

9- Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.



Ancak;



Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.